Голубой экран: сбои в российском телевещании возможны из-за долгов "Первого канала" Общество

Фото: с сайта Первого канала

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сбои в российском телевещании возможны из-за долгов "Первого канала". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" Михаила Шубина.

Глава телецентра заявил в видеообращении к сотрудникам предприятия в середине октября текущего года, что финансовые проблемы "Останкино" грозят эфирам всех его клиентов.

Кроме того, он сообщил, что планируется сокращение штата. Телецентр уже начал сокращать сотрудников. В конце августа – начале сентября было уволено около 200 человек, сообщают "Ведомости" со слов сотрудника "Останкино".

Масштабы долга

Как отмечает Михаил Шубин, размер долга "Первого канала" составляет практически треть доходов телецентра.

В декабре 2018 года ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" подал в московский арбитражный суд два иска к АО "Первый канал" на общую сумму 164 млн рублей. В январе компания погасила задолженность, и "Останкино" отозвало иски.

После этого на протяжении 2018–2019 гг. телецентр подал еще 18 исков к телеканалу на общую сумму более 180 млн рублей.

(фото: РТРС)

Отметим, что АО "Первый канал" имеет несколько акционеров: телецентр (3%), Росимущество (38,9%), ФГУП "ИТАР-ТАСС" (9,1%). "Национальная медиа группа" (29%), ВТБ (20%).

По данным системы по проверке контрагентов (СПАРК), "Первый канал" убыточен последние пять лет. В 2018 году выручка компании, согласно российским стандартам бухгалтерского учета, составила 32,8 млрд рублей, убыток от продаж – 13,1 млрд рублей, чистый убыток – 6,8 млрд рублей.

Первый канал

Первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев заявил "Ведомостям", что "Общественное телевидение России" выполняет все обязательства перед "Останкино". По его словам, представители телецентра не предупреждали их о приостановлении вещания, а значит, есть вероятность, что этого не произойдет.

СПРАВКА:

"Останкино" – это телецентр, который представляет ведущим теле- и радиокомпаниям страны возможность для производства программ и выхода из в эфир (это его основной источник дохода). Телецентр занимает 280 000 кв. м производственных и офисных помещений. Он объединен большим количеством каналов связи с передатчиками Останкинской телевизионной башни, организациями и операторами связи, осуществляющими передачу программ по кабельным, наземным и спутниковым каналам распространения теле- и радиопрограмм, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

Выручка "Останкино" в 2018 году, по информации СПАРК, составила 6,33 млрд рублей, прибыль от предоставления услуг – 695 млн рублей, чистая прибыль – 267,5 млн рублей.