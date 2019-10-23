Банк "Открытие" выпустил кредитную карту с честным грейс-периодом Экономика

Банк "Открытие" выпустил кредитную карту "120 дней". Особенностью нового продукта является отмена обязательных ежемесячных платежей по карте в течение льготного периода (в большинстве банков такие платежи составляют 3-5% от суммы долга), пояснили в пресс-службе банка.

Таким образом, "120 дней" - кредитная карта с честным грейс-периодом, который составляет, как следует из названия продукта, до 120 календарных дней.



Еще одним важным преимуществом нового продукта является снятие наличных в рамках кредитного лимита в банкоматах любых кредитных организаций по всему миру без комиссии. Ставка кредитования по карте составляет от 13,9% годовых, кредитный лимит – до 500 тысяч рублей.



Карта "120 дней" выпускается на базе международной платежной системы Visa. При этом при выполнении простых условий (сумма покупок по карте должна составлять от 5 тысяч рублей. ежемесячно) обслуживание кредитной карты будет совершенно бесплатным. Карта "120 дней" будет доступна в региональных отделениях с 1 ноября. Предварительный заказ карты можно сделать уже сейчас.



"120 дней" не имеет аналогов на российском рынке. Разрабатывая этот продукт, мы постарались учесть максимум потребностей и пожеланий пользователей кредитных карт. Это и отмена всех платежей в течение грейс-периода, и беспроцентное снятие наличных по всему миру, и бесплатное обслуживание. Уверен, что новый продукт будет пользоваться большим спросом среди наших клиентов и позволит нам к 2023 году кратно увеличить портфель по кредитным картам", - отметил директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаил Чамров.