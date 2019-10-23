Дмитрий Сватковский стал соавтором трех новых федеральных законопроектов Политика

Дмитрий Сватковский Фото: пресс-служба Дмитрий Сватковского

Депутат Государственной Думы Дмитрий Сватковский стал соавтором трех новых федеральных законопроектов. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 103 ФЗ "Об образовании в РФ и статью 5 закона "О науке и научно-технической политике" связан с возможностью вхождения вузов в состав участников уже существующих хозяйственных обществ и партнерств (в том числе малых инновационных предприятий) путем внесения прав на результаты интеллектуальной деятельности в их уставной капитал.

По мнению авторов законопроекта, отсутствие такой возможности на данный момент "существенно ограничивает инновационную, технико-внедренческую работу по применению результатов интеллектуальной деятельности".

Как отметил Дмитрий Сватковский, создание нового хозяйственного общества требует больше времени, чем вхождение в уставной капитал существующей организации: "На наш взгляд, принятие законопроекта послужит более качественному внедрению в производство результатов интеллектуальной деятельности, созданных научными сообществами, и их более оперативной коммерциализации".

Проект федерального закона "О внесении изменений в часть 2 статьи 56 "Об обращении лекарственных средств" разработан в связи с необходимостью удовлетворения по жизненным показаниям потребности пациентов в индивидуальных дозировках лекарственных средств, в том числе в сверхмалых дозировках в педиатрической практике, и лекарственных препаратах, зарегистрированных в государственном реестре лекарственных средств, но временно отсутствующих на фармацевтическом рынке РФ, путём изготовления их в аптечных организациях.

Таким образом, поправки предусматривают новый порядок изготовления лекарств в аптечных организациях. Проект позволит изготовить необходимую лекарственную форму в производственной аптеке из любого лекарственного средства, которое входит в государственный реестр лекарственных средств. В настоящее время при изготовлении разрешено использовать только фармацевтические субстанции.

"Действующие требования ограничивают изготовление лекарственных препаратов в аптечных организациях, что привело к уменьшению номенклатуры и количества изготавливаемых лекарственных форм, закрытию производственных аптек по всей стране", - заявил Дмитрий Сватковский.

"При этом до принятия Федерального закона в 2010 году использование готовых лекарственных форм при аптечном изготовлении допускалось. Например, в дерматологии применялись прописи, включающие готовые лекарственных формы в виде мазей, гелей, эмульсий, эфирных масел, а для изготовления микстур и отваров применялись настойки, экстракты, лекарственное растительное сырьё", - добавил он.



Проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" направлен на привлечение частных инвестиций в строительство и развитие туристской инфраструктуры в национальных парках и на территориях, прилегающих к ним.

В частности, проектом предлагается "допустить передачу частному партнеру или концессионеру расположенных в рекреационной зоне национального парка объектов, предназначенных для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта". При этом отдельно закрепляются дополнительные гарантии соблюдения прав федерального государственного бюджетного учреждения при передаче имущества.

По мнению Дмитрия Сватковского, "принятие законопроекта позволит обеспечить увеличение объема инвестиций в рекреационные зоны национальных парков при сохранении текущего уровня гарантий защиты интересов общества и государства".

В настоящее время законопроект о внесении изменений в сферу образования направлен профильным комитетом на рассмотрение совета Госдумы; законопроект о внесении изменений в сфере обращения лекарственных средств уже рассмотрен советом ГД РФ и планируется к обсуждению на пленарном заседании в рамках текущей осенней сессии; законопроект о внесении изменений в сфере ГЧП направлен в профильный комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

СПРАВКА:

Дмитрий Сватковский - депутат Госдумы РФ от Нижегородской области по одномандатному округу №129 (фракция "Единая Россия"). В состав округа входит 13 районов Нижегородской области (Большемурашкинский, Большеболдинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский районы), а также Советский и Нижегородский районы Нижнего Новгорода.