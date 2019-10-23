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Общество

Почти 700 нижегородских детей-сирот получат квартиры до конца года, 77 детей — в черте областного центра

29 октября 2019 17:52  [76] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти 700 нижегородских детей-сирот получат квартиры до конца года, в том числе 77 детей - в черте областного центра. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам заместителя министра соцполитики области Ларисы Санинской, на эти цели в 2019 году выделено 852,9 млн рублей, из которых более 715 млн рублей - это средства из областного бюджета.

По данным на начало октября 2019 года в области зарегистрировано 2,8 тысяч детей-сирот, достигших совершеннолетия и имеющих право на получение жилья.

Приобретаемые жилые помещения должны быть благоустроенными, общая площадь помещения должна быть не менее 30 кв. м., перекрытия не должны быть деревянными, в квартирах должен быть сделан ремонт и дом должен быть не раньше 1960 года постройки.

Обеспечение жильем детей-сирот осуществляется в рамках реализации государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области", утвержденной региональным правительством в 2014 году.

В 2020 году планируется обеспечить жильем 734 ребенка-сироты, на эти цели предусмотрено финансирование в объеме 995,2 млн рублей.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее заявил, что региональные власти продолжат увеличивать объем выделяемых средств на приобретение жилья для детей-сирот, в том числе, благодаря поступлениям от деятельности следственного комитета.

"Аналитически учитывать доходы при планировании расходов Бюджетный кодекс не запрещает", - отметил глава региона.

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