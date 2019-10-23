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Общество

Нижегородские судебные приставы взыскали деньги с должника, перепутав его с однофамильцем

29 октября 2019 18:33  [136] Общество
Нижегородские судебные приставы взыскали деньги с должника, перепутав его с однофамильцем

Нижегородские судебные приставы взыскали деньги с должника, перепутав его с однофамильцем

Фото: НИА Нижний Новгород

Судебные приставы в Нижегородской области взыскали деньги с должника, перепутав его с тезкой из Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской прокуратуры.

У существующего 30-летнего должника находилось пять исполнительных производств по задолженности в кредитную организацию и бюджет. Однако, поскольку данные о должниках поступают в автоматизированном режиме по фамилии, имени и отчеству, дате его рождения, судебные приставы получили информацию, что должник проживает не в Нижегородской, а во Владимирской области.

Ранее гражданин из Владимирской области также являлся должником и нижегородский судебный пристав-исполнитель должен был включить местного должника в реестр двойников, однако не сделал этого.

Таким образом, с гражданина из Владимирской области, являющегося тезкой нижегородца, была ошибочно взыскана задолженность. Эта сумма составила 307 рублей. Сейчас деньги возвращены владельцу.

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