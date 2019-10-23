Председатель Гордумы Дзержинска Сергей Попов поздравил огнеборцев с 90-летием пожарной охраны города Общество

Председатель городской думы Дзержинска, секретарь местного отделения партии "ЕР" Сергей Попов, поздравил огнеборцев с 90-летием пожарной охраны города. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

На торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате, Сергей Попов поблагодарил всех сотрудников и ветеранов службы за самоотверженную работу, высокий профессионализм.

"Вы – смелые и мужественные люди, готовые рисковать собственными жизнями ради спасения других", - отметил он.

Перед торжеством горожане на выставке около Дворца культуры химиков могли познакомиться с образцами современной пожарно-спасательной техники и ретро-техники, а также в фойе Дворца увидеть фотовыставку, посвященную 90-летию пожарной охраны города.

Дзержинских пожарных также поздравили полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, и.о. губернатора области Евгений Люлин и глава города Иван Носков.

Восемь сотрудников получили государственные награды за отвагу на пожаре.

"В нашей работе самое страшное - это глупость, потому что от необдуманных решений могут погибнуть люди. От души желаю всем огнеборцам счастья и добра", - сказал подполковник внутренней службы МЧС России Максим Чехлов.

Сергей Попов вручил благодарственные письма Гордумы Дзержинска за большой вклад в дело развития пожарной охраны города представителям ФПС ФГКУ "2 отряд ФПС по Нижегородской области": пожарному 11 пожарно-спасательной части Максиму Юнькову, заместителю начальника службы пожаротушения - начальнику дежурной смены службы пожаротушения Дмитрию Васильеву, старшему инструктору по вождению пожарной машины - водителю 62 пожарно-спасательной части Ивану Брюхову, командиру отделения отдельного поста 11 пожарно-спасательной части Игорю Тихонову, а также начальнику отдела профилактики ООО "Отряд пожарной охраны-2" Александру Чумакову, ветеранам пожарной охраны Евгению Жидкову и Александру Фомину.

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В составе Дзержинского отряда пожарной охраны более 800 человек личного состава и более 60 единиц техники.