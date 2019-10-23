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Бизнес

Мошенники пытались обмануть пенсионеров из Семенова, продавая снимающую "болевой синдром" продукцию

30 октября 2019 09:21  [29] Бизнес

Фото: с сайта nnov.kp.ru

Мошенники пытались обмануть пенсионеров из Семенова, продавая снимающую "болевой синдром" продукцию. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 30 октября 2019 года, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество).

Установлено, что в сентябре 2019 участковым уполномоченным полиции проведена проверка по сообщению о том, что неизвестная женщина у здания МФЦ Семенова раздает пенсионеркам купоны на скидку, с указанием адреса продажи текстильной продукции и информации о товаре. Не установив признаков преступления и (или) административного правонарушения, материал по указанному сообщению списан в номенклатурное дело.

Сотрудники прокуратуры совместно со специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора вышли по указанному адресу.

Проверка показала, что группа лиц арендовала офис на ул. Тельмана и осуществляла деятельность по продаже текстильных изделий: одежды и бытовых предметов по явно завышенной цене. При этом продавцы сознательно предоставляли потенциальным покупателям в лице пенсионерок заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об изделиях: например, что шерстяная продукция снимет болевой синдром. Мошенники использовали обманные приемы при расчетах за товары, привлекали третьих лиц, исполняющих роли покупателей, вводя тем самым пожилых женщин в заблуждение относительно своих преступных намерений.

В результате пенсионеркой оформлен кредит и приобретен товар на сумму более 57 тысяч рублей, другая – пыталась приобрести товар на сумму 65 тысяч рублей.

Материалы направлены в следственные органы, расследование дела находится на контроле городской прокуратуры.

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