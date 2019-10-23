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Мужчина погиб в результате двойного ДТП на Бору. Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, в результате столкновения пострадали еще пятеро.
Накануне, 29 октября 2019 года поздно вечером на 53 км дорог Нижний Новгород – Киров около Тарасихи 35-летний водитель (стаж 16 лет), управляя Ладой Гранта, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с Ford Explorer с полуприцепом, после чего водитель Ford выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Daewoo Nexia.
Водитель Лады погиб, пассажиры и водители других автомобилей получили ранения, в том числе пострадал 11-летний мальчик (пассажир Daewoo).
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