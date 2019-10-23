"Большой этнографический диктант" пройдет на вокзале в Нижнем Новгороде 1 ноября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
Акция приурочена ко Дню народного единства и начнется в 11:00 по местному времени одновременно во всех регионах.
Все желающие смогут принять участие в опросе, который позволит оценить уровень этнографической грамотности и знания о народах, проживающих в Российской Федерации.
Инструктаж по выполнению заданий проведут волонтёры-железнодорожники. В Нижнем Новгороде акция будет организована на втором этаже вокзала.
Работы будут переданы экспертам на проверку. Полученную оценку можно будет узнать на сайте по присвоенному идентификационному номеру 12 декабря 2019 года.
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