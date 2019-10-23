Десять нижегородцев отправятся на службу в Президентский полк Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Десять нижегородцев отправятся на службу в Президентский полк в осенний призыв. Об этом сообщил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков в ходе пресс-конференции 30 октября 2019 года.

Еще 69 призывников будут служить в Семеновском полку. Также комиссариатом планируется отправка нижегородцев в Преображенский полк, но точное количество призывников пока неизвестно.

Владимир Паков подчеркнул, что при распределении по воинским частям всегда учитывается мнение юношей. По словам военного комиссара, в основном мнение зависит от престижности полка, полученного призывником образования и близости к морю. Многие жители небольших городов и поселков Нижегородской области, отмечает он, не могут позволить себе выехать за ее пределы. Нижегородцы, проходящие службу, например, в Калининграде в увольнительные могут посмотреть город и увидеть Балтийское море.

Большая же часть нижегородцев останется на территории региона. Владимир Паков заявил, что 700 из двух тысяч призывников будут распределены по имеющимся частям.

При этом, по словам Владимира Пакова, отправляясь служить, нижегородцы не "выходят в открытый космос". Они заранее знают, что их там ждет. Комиссариат постоянно устраивает экскурсии в части.

СПРАВКА:

Президентский полк Комендатуры Московского Кремля Федеральной Службы Охраны Российской Федерации - уникальная воинская часть, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского кремля и других важных государственных объектов. Полк участвует в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, выделению почетных караулов, несению службы у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей.

Первый отдельный стрелковый Семёновский полк предназначается для охраны и обороны объектов центральных органов военного управления: главных штабов видов и родов Вооружённых Сил, располагающихся на территории Москвы, главных и центральных управлений министерства обороны, ряда других важных военных объектов.

Комендантский Преображенский полк — формирование Вооруженных сил РФ. Полк обеспечивает в Московском гарнизоне несение гарнизонной и караульной служб (патрулирование, обеспечение антитеррористической деятельности в гарнизоне, конвоирование подследственных и осуждённых военнослужащих и тому подобное), проведение ритуалов встреч и проводов официальных государственных и военных делегаций, гарнизонные мероприятия с участием войск, отдание воинских почестей при похоронах. Группа разминирования полка занимается обезвреживанием взрывоопасных предметов на территории Москвы (за исключением самодельных взрывных устройств).