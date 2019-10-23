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Спорт

БК "НН" обыграл черногорский "Морнар Бар" в Лиге Чемпионов

30 октября 2019 13:04  [81] Спорт

Фото: с сайта БК "НН"

БК "НН" обыграл черногорский "Морнар Бар" в третьем туре Баскетбольной Лиги Чемпионов 29 октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба.

"Нижний Новгород" забрал преимущество с первых минут, уже к пятой минуте обеспечив уверенный отрыв от гостей в 13 очков. Огромный вклад в стартовый рывок внес американский форвард Даррал Уиллис.

Итоговый счет матча: "Нижний Новгород" 89:69 "Морнар Бар" (Черногория). Самое большое преимущество "Нижнего Новгорода" по ходу матча – 24 очка.

"Хочу поздравить свою команду с заслуженной победой. В прошлом матче с "Брозе Бамберг" мы уже к большому перерыву имели преимущество в 20 очков. Однако мне как тренеру больше нравится, когда моя команда имеет минимальный отрыв перед второй половиной, затем корректирует игру и больше не дает сопернику вернуться. Одно дело – играть до конца, другое – защищать свое преимущество. Что не говори, при втором варианте все равно расслабляешься.

Хорошо, что сегодня мой коллектив оставался в тонусе. Правда, был небольшой спад во второй четверти, когда соперник догонял. Это произошло потому, что тренер "Морнара" еще в первой четверти поменял защиту и поставил очень специфическую "зону". Она путала и нас, и их. Из-за этого мы излишне торопились, принимали нелогичные решения. Во время перерыва разобрали ситуацию, ускорили движение, и в итоге получившийся расклад в этом матче мне очень понравился", - поделился впечатлениями главный тренер БК "Нижний Новгород" Зоран Лукич.

Следующий матч Лиги Чемпионов "Нижний Новгород" проведет в Греции 5 ноября. Соперником станет местный "Перистери". 13 ноября БК "НН" дома сыграет с чемпионом Чехии "Нимбурком". Встреча в КРК "Нагорном" начнется в 18:45.

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