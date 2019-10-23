Несколько поездов застряли под Нижнем Новгородом на несколько часов по техпричинам

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Несколько поездов под Нижнем Новгородом задержались на несколько часов по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Пресс-служба магистрали поясняет, что в 00:26 мск на станции "Обход", расположенной на участке Шахунья – Нижний Новгород по техническим причинам произошла вынужденная остановка пассажирского поезда сообщением Киров — Москва.
В итоге этот поезд отправлен по назначению лишь через три с половиной часа (в 03:55 мск).
Из-за этого пассажирский поезд №31 сообщением Киров – Москва отправлен по назначению с задержкой в 3 часа 28 минут.
Пассажирский поезд №109 сообщением Новый Уренгой - Москва отправлен по назначению с задержкой в 4 часа 17 минут, поезд №11 также сообщением Новый Уренгой - Москва - с задержкой в 4 часа 40 минут, поезд №56 сообщением Москва — Красноярск - с задержкой в 2 часа 56 минут, а поезд №1 сообщением Владивосток — Москва - с задержкой в 50 минут.
Помимо этого, электричка сообщением Шахунья – Урень отправлена с задержкой около 1 часа.
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