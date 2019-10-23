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Общество

Несколько поездов застряли под Нижнем Новгородом на несколько часов по техпричинам

30 октября 2019 13:38  [63] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Несколько поездов под Нижнем Новгородом задержались на несколько часов по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Пресс-служба магистрали поясняет, что в 00:26 мск на станции "Обход", расположенной на участке Шахунья – Нижний Новгород по техническим причинам произошла вынужденная остановка пассажирского поезда сообщением Киров — Москва.

В итоге этот поезд отправлен по назначению лишь через три с половиной часа (в 03:55 мск).

Из-за этого пассажирский поезд №31 сообщением Киров – Москва отправлен по назначению с задержкой в 3 часа 28 минут.

Пассажирский поезд №109 сообщением Новый Уренгой - Москва отправлен по назначению с задержкой в 4 часа 17 минут, поезд №11 также сообщением Новый Уренгой - Москва - с задержкой в 4 часа 40 минут, поезд №56 сообщением Москва — Красноярск - с задержкой в 2 часа 56 минут, а поезд №1 сообщением Владивосток — Москва - с задержкой в 50 минут.

Помимо этого, электричка сообщением Шахунья – Урень отправлена с задержкой около 1 часа.

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