Новый скейт-парк открылся в Дзержинске

Фото:
Новый скейт-парк и универсальная уличная спортивная площадка открылись в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Объекты открылись 29 октября на территории, прилегающей к МБУ "ФОК" Дзержинска.
В церемонии открытия приняли участие глава города Иван Носков, заместитель главы Ольга Жаворонкова, директор "ФОКа" Нина Аранович и генеральный директор АО "СИБУР-Нефтехим" Михаил Кувшинников.
Новый скейт-парк представляет собой специально подготовленный комплекс горок повышенной сложности, состоящий из серии различных фигур и трамплинов разного уровня сложности, рейлы и грани, которые использует спортсмен при выполнении различных элементов скольжения, финтов и трюков в прыжке.
Строительство скейт-парка велось за счет средств бюджета Нижегородской области, а на создание универсальной площадки и установку уличных тренажеров средства предоставил "Сибур – Нефтехим" по программе "Формула хороших дел".
Скейт-парк будет работать каждый день с 8 утра до 22 часов вечера.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+