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Спорт

Новый скейт-парк открылся в Дзержинске

30 октября 2019 14:09  [85] Спорт

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Новый скейт-парк и универсальная уличная спортивная площадка открылись в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Объекты открылись 29 октября на территории, прилегающей к МБУ "ФОК" Дзержинска.

В церемонии открытия приняли участие глава города Иван Носков, заместитель главы Ольга Жаворонкова, директор "ФОКа" Нина Аранович и генеральный директор АО "СИБУР-Нефтехим" Михаил Кувшинников.

Новый скейт-парк представляет собой специально подготовленный комплекс горок повышенной сложности, состоящий из серии различных фигур и трамплинов разного уровня сложности, рейлы и грани, которые использует спортсмен при выполнении различных элементов скольжения, финтов и трюков в прыжке.

Строительство скейт-парка велось за счет средств бюджета Нижегородской области, а на создание универсальной площадки и установку уличных тренажеров средства предоставил "Сибур – Нефтехим" по программе "Формула хороших дел".

Скейт-парк будет работать каждый день с 8 утра до 22 часов вечера.

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