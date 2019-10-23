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Бизнес

Альфа-Банк организовал выпуски облигаций на 60,5 млрд рублей за 9 месяцев 2019 года

30 октября 2019 14:12  [81] Бизнес

Альфа-Банк занял ведущие позиции в качестве организатора выпусков российских облигаций, согласно рэнкингу ИА Cbonds по итогам 9 месяцев 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Банк организовал 21 сделку для 17 эмитентов, среди которых крупнейшие российские компании: ООО "Буровая компания Евразия", "СУЭК-Финанс", ПАО "Магнит", ООО "Лента", "Группа ЛСР", "ИКС 5 ФИНАНС", ООО "РЕСО-Лизинг", ООО "Балтийский лизинг", ПАО "Детский мир". Совокупный объем инвестиций, привлеченных с участием Альфа-Банка, составил около 60,5 миллиардов рублей, что позволило ему вновь войти в десятку крупнейших организаторов РФ.

"Репутация Альфа-Банка на долговом рынке базируется на доверии как со стороны эмитентов, так и инвесторов. Мы очень дорожим этой оценкой и делаем всё, чтобы добиться наилучших условий в каждой сделке", - подчеркнул директор долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

"Текущая конъюнктура облигационного рынка благоприятна: мы видим поступательное снижение купонов, удлинение сроков размещений, увеличение количества и объемов выпусков, рост количества инвесторов и новых рыночных лимитов. До конца года мы ожидаем продолжения тренда на снижение ставок. В пайплайне Альфа-Банка уже свыше 15 сделок, без учета уже реализованных в 4 квартале 2019", - отметил Дэвид Мэтлок.

Всего в рэнкинге Cbonds приняли участие 40 инвестбанков и выпуски облигаций совокупным объемом 1,2 триллионов рублей. Подробнее ознакомиться с рэнкингом можно на сайте ИА Cbonds.

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