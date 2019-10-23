Количество рыбы в Горьковском водохранилище снизилось в 1,3 раза

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Количество промысловой рыбы в акватории Горьковского водохранилища в 2019 году снизилось в 1,3 раза. Об этом в ходе круглого стола сообщил ведущий научный сотрудник Нижегородского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Владимир Богданов.
Он пояснил, что сокращение численности рыб обусловлено мелководьем водохранилища и впадающей в него Волги.
В частности, особей щук стало в 11 раз меньше, леща - в шесть раз, численность плотвы сократилась в три раза. Владимир Богданов добавил, что лещи отправились нереститься в притоки Волги - реки Суру, Оку и Ветлугу.
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