Индекс промышленного производства в Нижегородской области составил 107% Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе-сентябре 2019 года составил 107,1%. Об этом сообщает Нижегородстат.

Так выпуск продукции обрабатывающего производства вырос на 8,44%. В частности, объем производства электрического оборудования увеличился на 40,7%, производства кожи и изделий из нее - на 35,5%, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 25,8%.

Объем обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, а также производства изделий из соломки и материалов для плетения стал больше на 22,5%

На 19,9% выросло производство химических веществ и химических продуктов, на 16,1% - производство кокса и нефтепродуктов, на 14,5% - производство резиновых и пластмассовых изделий, на 9,9% - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 8,7% - производство одежды.

Объем производства бумаги и бумажных изделий вырос на 7%, текстильных изделий – на 6,5%, пищевых продуктов на 5,5%.

Производство напитков, напротив, снизилось на 0,3%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 1,1%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – на 8%, мебели – на 16%. Металлургическое производство потеряло более 22%.

Кроме того, за 9 месяцев объем оказанных услуг по обеспечению электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха уменьшился на 7,91%; объем услуг по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений вырос на 9,7%.

Напомним, индекс промпроизводства в Нижегородской области за I полугодие 2018 года составлял 103,4%.