Редчайшие экспонаты покажут в Нижегородском кремле Культура и отдых

Фото: с сайта wikipedia.org

Редчайшие экспонаты покажут в кремле. Как сообщили в нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике (НГИАМЗ), новая выставка "За строкой музейного шифра" откроется в Дмитриевской башне 1 ноября 2019 года в 15:00.

На двух этажах башни разместили более сотни редчайших предметов – изделия из драгоценных металлов и камней; уникальные вещи, сделанные в уже не существующих техниках.

Организаторы выставки решили показать, что за скучными музейными "инвентарными номерами" скрываются уникальные истории, напрямую связанные с царской семьей или известными на весь мир людьми.

Так, например, будет представлен серебряный кубок с позолотой, из которого пил Император Николай II по случаю приезда в Нижний Новгород в 1913 году. Также будут показаны уникальные гипсовые слепки, а собирала и коллекционировала их сама Екатерина II.



Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 17:30 в течение нескольких месяцев.

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