Новую спортплощадку за 1 млн рублей создали в Арзамасе Спорт

Спортплощадка в Арзамасе за 1 млн рублей Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Новую спортивную площадку создали в Арзамасе в рамках реализации программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Площадка состоит из асфальтовой основы, на которую уложено специальное прорезиненное покрытие, и нового многоуровневого турникового комплекса для учеников среднего и старшего школьного звена. Стоимость проекта составляет около 1 млн рублей, 590 тысяч рублей (59%) из которых выделено из областного бюджета, остальная сумма – средства местного бюджета, городских предприятий, организаций и жителей.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно отмечал, что программа поддержки местных инициатив — очень важный проект, который позволяет слышать мнение жителей региона", - сообщили в пресс-службе.

"Проект по поддержке местных инициатив — действенный механизм, который помогает делать жизнь людей в районах комфортнее. При этом важно, что жители принимают в этом самое активное участие, вкладывают в проект свои средства, усилия, идеи", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

В 2019 году в Арзамасе реализуется семь проектов на сумму более 8 млн рублей. Четыре проекта направлены на обновление спортивных объектов города: две школьные площадки, один спортивный зал и здание бассейна. Всего с 2015 года в городе получили поддержку 22 проекта местных инициатив на общую сумму 46,8 млн рублей.

"Программа поддержки местных инициатив одна из немногих, где участвуют все муниципалитеты Нижегородской области. Большой плюс в ее универсальности. В 2019 году мы получили возможность заасфальтировать дороги в частном секторе, отремонтировать приют для животных и обновить спортивные площадки города. Последнему направлению – особый приоритет. В будущем году эта работа будет продолжена. Уже есть запрос от родителей школы №16 на восстановление пришкольного стадиона", - сказал глава города Александр Щелоков.

Всего в Нижегородской области в 2019 году по проекту по поддержке местных инициатив будет реализовано почти 600 проектов. Первоначально было одобрено 442 инициативы. Но, принимая во внимание значимость реализации местных инициатив, Глеб Никитин принял решение об увеличении финансирования проекта. В итоге в этом году будет реализовано 599 программ на общую сумму субсидии более 364 млн рублей при поддержке и под контролем местных жителей.