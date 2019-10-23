Полицейские изъяли контрафактную продукцию известных брендов из магазина в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские изъяли контрафактную продукцию известных брендов из магазина в Нижнем Новгороде (Канавинский район). Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 30 октября 2019 года, всего было изъято более 10 тысяч единиц.

Ранее, сотрудники отдела по исполнению административного законодательства управления МВД России по Нижнему Новгороду совместно с представителями нижегородской таможни выявили факт реализации одежды, обуви и других товаров с признаками контрафактности.

Вся изъятая из незаконного оборота продукция была опечатана и отправлена на экспертизу. В магазине продавали шапки, чехлы для телефонов, рюкзаки, игрушки и другие товары.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Проводится административное расследование.