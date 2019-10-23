"Сормовская кондитерская фабрика" оштрафована за небрежное отношение к работе с газом Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Сормовская кондитерская фабрика" оштрафована на 65 тысяч рублей. Об этом сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области.

В ходе проверки было выявлено, что на фабрике не назначено ответственное лицо за состояние и содержание противогазов. Также не составлен список сотрудников, по которому на время работ выдаются ключи от дверей газоопасных помещений. На рабочем месте руководителя этих работ отсутствует список всех помещений с наличием вредных веществ и газоопасных мест, утвержденный работодателем.

Кроме того, в производственных помещениях, в которых установлены тепловые энергоустановки, отсутствуют плакаты с информацией о безопасных методах и приемах работы, а также правилах оказания первой помощи пострадавшим.

Некоторые сотрудники были допущены к работе без прохождения медицинского осмотра. При этом их не в полном объеме обеспечили средствами индивидуальной защиты.

По результатам проверки ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" выдано предписание, обязывающее устранить нарушения в до 11 ноября. Трудовая инспекция отмечает, что большинство нарушений работодатель устранил в ходе проверки

Должностные лица, допустившие нарушения по охране труда, привлечены к ответственности в виде штрафов в размере 5, 15 и 20 тысяч рублей.

Напомним, в марте Россельхознадзор запретил ввоз более 40 тонн какао-бобов для Сормовской кондитерской фабрики.