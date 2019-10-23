Создатель фонда "Сострадание НН" Владимир Гройсман попал в шорт-лист премии "Сделано в России" Общество

Создатель благотворительного фонда "Сострадание НН", руководитель компании "Зоозащита-НН" Владимир Гройсман попал в шорт-лист российской премии "Сделано в России". Об этом сообщается на сайте журнала "Сноб".

На этом этапе отбора голосовать за понравившиеся проекты и людей может любой желающий, до 6 ноября включительно. Вручение премии состоится 13 ноября.

В номинации "Общество", куда попал и Владимир Гройсман, филантропы и руководители благотворительных фондов и НКО:

- Владимир Берхин, благотворительный фонд "Предание"

- Наталья Зоткина, благотворительный фонд помощи недоношенным детям "Право на чудо"

- Наталья Шагинян-Нидэм, Мария Соколова, Евгений Миронов, благотворительный фонд "Жизнь в движении"

- Наиля Новожилова, благотворительный фонд "Арифметика добра"

- Григорий Свердлин, благотворительная общественная организация "Ночлежка"

- Ольга Кирьянова, благотворительный фонд "Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции “Дети+”"

- Светлана Артюхова, православная служба помощи "Милосердие"

- Владимир Гройсман (Нижний Новгород), благотворительный фонд "Сострадание НН"

- Алексей Маврин, сеть пансионатов для пожилых людей "Опека"

- Светлана Бондарчук, ежегодные рождественские благотворительные вечера Action!

- Ирина Меньшенина, благотворительный фонд "Синдром любви".

Поддержать номинантов и оставить свой голос можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что более 400 кошек и собак благотворительного фонда помощи бездомным животным "Сострадание-НН" Нижнего Новгорода с начала 2019 года обрели хозяев, и нашли новый дом.

Стоит отметить, что со дня создания организации уже более пяти тысяч собак и кошек были взяты на воспитание в семьи.

Возвратный метод контроля численности бездомных животных, который был инициирован Фондом, показал свою эффективность. Это единственный метод, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения как метод, который прекращает поступление смертельно опасных болезней, таких как бешенство, в города, потому, что в городе находятся только вакцинированные собаки. Если в 2014 году в Нижнем Новгороде было 7 тысяч бездомных собак, то сейчас по подсчетам биологов к стерилизации будет 1,5 тысячи.