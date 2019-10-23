Сброс настроек ЦТВ 19 ноября. Инструкция по восстановлению вещания Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Специалисты советуют нижегородцам в случае сброса настроек цифрового ТВ 19 ноября осуществить перенастройку каналов. Сброс возможен из-за технических работ по изменению настроек передающего оборудования первого мультиплекса.

Планируется, что 29 ноября во всех регионах России в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания появятся информационные блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов. В Нижегородской области телеканалом 21-й кнопки является телекомпания "Волга". Блоки будут включены в сетку телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР, 9 кнопка в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения). Им будет выделено по 5 часов в день.

"В ноябре региональные филиалы РТРС выполнят технические работы по изменению настроек передающего оборудования первого мультиплекса. В тот момент, когда работы будут завершены и сигнал первого мультиплекса начнет транслироваться с измененными параметрами, это может вызвать сброс настроек на некоторых моделях телевизионных приемников у населения. В Нижегородской области начало подачи в эфир телесигнала с измененными параметрами пройдет с 18 по 19 ноября. Зрителям необходимо будет просто провести перенастройку телеканалов – автоматическую или ручную", - сказал министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.

СПРАВКА по настройке каналов ЦЭТВ:

Автонастройка:

В меню телевизора (приставки) с помощью телевизионного пульта (пульта приставки) выберете пункт НАСТРОЙКА - АВТОПОИСК. После этого ожидайте, когда система выполнит автопоиск каналов.

Настройка каналов ЦЭТВ в ручном режиме:

В меню ТВ или приставки нужно выбрать пункт НАСТРОЙКА КАНАЛОВ – РУЧНОЙ ПОИСК. Далее выберете дециметровый диапазон (UHF), задайте частотный канал SN, ширину полосы (или полосу пропуска) - 8 МГц и укажите ТВК или частоту трансляции первого и второго мультиплексов в вашем населенном пункте.

Уточнить ТВК и частоты трансляции пакетов ЦЭТВ в конкретном населенном пункте можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе ГЛАВНАЯ / ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ / СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ ЦИФРОВОГО ТВ (https://nnovgorod.rtrs.ru/tv/digital/). На этом же сайте можно найти информацию по выбору, подключению и настройке ЦЭТВ в разделе ГЛАВНАЯ / ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ / ВСЕ ДЛЯ ПРИЕМА (https://nnovgorod.rtrs.ru/tv/connect/).

Обновление программного обеспечения (ПО) телевизора или приставки:

Обновление ПО рекомендуется в тех случаях, когда установленное ПО устарело и устройство работает некорректно. ПО можно найти на сайте производителя ТВ или приставки. Если на сайте производителя есть новое ПО для вашей модели ТВ или приставки, устанавливайте его, строго следуя прилагаемой инструкции.