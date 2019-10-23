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Общество

Власти Дзержинска в 2020 году представят программу по выделению жилья для медработников

30 октября 2019 18:30  [31] Общество

Власти Дзержинска в 2020 году представят программу по выделению жилья для медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Информация о данной программе прозвучала в ходе совещания по проблемам здравоохранения с представителями общественного народного фронта в городской администрации 29 октября.

В совещании приняли участие глава Дзержинска Иван Носков, министр здравоохранения региона Александр Смирнов и сопредседатель РО ОНФ в Нижегородской области Соломон Апоян.

За одним столом собрались главные врачи из различных городов области, для того чтобы обсудить проблемы медицины и обслуживания населения, и поделиться положительным опытом в решении этих вопросов.

Как было сказано, в Дзержинске уже ведется разработка программы по выделению жилья для медицинских работников, которая будет представлена уже в следующем году.

Александр Смирнов отметил, что сейчас рассматривается возможность создания территориальных медицинских отделов, аналогов горздравотделов, которые существовали раньше. Это позволит контролировать и лучше знать ситуацию на местах.

"Самое главное для нас, что город тоже участвует в этом процессе и мы не являемся сторонними наблюдателями, хотя это не наши полномочия, но жители то наши. Вопросы эти нас волнуют, и нам здесь было интересно узнать, чем город полезен. И что мы можем улучшить, чтобы получить качественную услугу по медицинскому обслуживанию", - сказал Иван Носков.

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