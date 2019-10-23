Нижегородский производитель элитных сыров на дотацию из облбюджета увеличит выпуск продукции Бизнес

Фото: с сайта фермы Курцево

Производитель сыров - компания "Знатный Фермер", у которой на территории д. Курцево Городецкого района Нижегородской области расположено производство сыров с голубой плесенью, планирует с помощью дотации из регионального бюджета увеличить выпуск продукции. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности Нижегородской области.

Фермерское хозяйство "Курцево" начало свою деятельность в 2017 году. Тогда были построены козлятник, коровник и завезено поголовье коз англо-нубийской породы. Все козы фермерского хозяйства имеют сертификат ассоциации ADGA. Сыры из своего козьего и коровьего молока хозяйство "Курцево" начало производить в начале 2018 года.

"В 2019 году сыроварня получила дотации из областного бюджета на приобретение еще 206 голов племенных коз. Сыроделы, работающие на производстве, обучались в школе сыроделия и перенимали опыт у лучших европейских сыроделов. Сейчас на предприятии ведутся работы по строительству новой сыроварни по производству сыров из козьего и коровьего молока: Saint-Marcellin, Camembert, Valencay, Gorgonzola, Banon, Chevre, Goudse. В планах хозяйства – расширение производства и получение статуса племенного хозяйства по разведению коз", - приводятся в сообщении слова руководителя предприятия Светланы Городновой.

Стоит отметить, что многие из перечисленных сортов сыров на ферме уже производятся.

По словам вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, благодаря грантовой поддержке программы "Агростартап", открытой в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", к 2024 году в регионе будет создано 200 новых фермерских хозяйств, что позволит открыть около 400 новых рабочих мест.

Как пояснили в региональном минсельхозе, денежные средства в рамках программы уже направлены получателям субсидий в полном объеме. В настоящее время фермерские хозяйства приступили к освоению грантов. Это позволит, помимо создания новых сельхозпроизводств, также организовать дополнительно около 60 рабочих мест.

"Практика оказания грантовой поддержки доказала свою эффективность: за семь лет работы программы ей воспользовались 215 начинающих фермеров, были реализованы проекты развития 132 семейных животноводческих ферм. Создано порядка 700 рабочих мест в области. Кроме того, 1 вложенный рубль господдержки помог, в среднем, получить 4 рубля прироста сельхозпродукции", - сказал Евгений Люлин.

Напомним также, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов - это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".