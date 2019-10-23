"Пусть пример национального единства вдохновляет нас на пути развития и процветания родного города и всей России", - Дмитрий Барыкин Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил нижегородцев с Днем народного единства.

"Со времени великого подвига наших предков по спасению Отечества от Смуты прошло более четырех веков. Но время не изменило главного: патриотизм в России имеет особую ценность. Несгибаемый дух нашего народа не раз удивлял и восхищал этот мир, ведь чувство патриотизма у россиян в крови и в памяти поколений. Оно формирует нашу историю и стало частью единой национальной культуры.

Будущее России создается сегодня, и то, каким будет завтрашний день, зависит от каждого из нас. Подвиг нижегородцев, во главе которых встали гражданин Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, объединившие народ ради спасения Родины от иноземных захватчиков, – вот героический пример для воспитания подрастающего поколения.

Нижегородцы всегда помнили: мы разные, но мы вместе - мирно живем рядом, в согласии трудимся на благо родной земли или готовы сражаться за Родину. Пусть пример национального единства вдохновляет нас на пути развития и процветания родного города и всей России", - пожелал в этот день Дмитрий Барыкин.