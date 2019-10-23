Работа рецептурной аптеки на бульваре Химиков в Дзержинске временно приостановлена Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Работа рецептурной аптеки №316 на бульваре Химиков в Дзержинске временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

18 октября закончилась лицензия на деятельность аптеки №316 на бульваре Химиков, в связи с этим деятельность ее была приостановлена.

В настоящее время Госаптека ведет процесс оформления документов на получение лицензии, которая позволяет осуществлять фармацевтическую деятельность, связанную с продажей медикаментов. Также идет процесс приведения технического состояния оборудования рецептурного отдела по изготовлению лекарств в соответствие с требованиями законодательства для получения лицензии на изготовление рецептурных препаратов.

Администрация города со своей стороны готова оказать помощь в рамках своих полномочий по ускорению процесса получения лицензии и возобновлению работы аптеки в полном объеме.

Сейчас руководство Госаптеки и администрации решают вопрос об открытии на территории Дзержинска на базе существующих аптечных пунктов отделения, которое будет принимать рецепты и направлять их для изготовления лекарств.

Напомним, что данная аптека перешла из муниципального ведения в государственное предприятие Госаптека на условиях сохранения рецептурного отдела по изготовлению лекарственных препаратов.