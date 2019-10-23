Тейпы: что это такое и их применение

Современные технологии с каждым годом все активнее развиваются. Особенно сильно заметна положительная тенденция в медицинской сфере, ведь именно там регулярно появляются новые устройства, помогающие восстановить здоровье иногда без хирургического вмешательства. За последнее время популярностью стали пользоваться тейпы. Найти подходящую модель можно в Интернет-магазине bbtape.ru.

Что такое тейпы и их особенности

Тейп — это лента, изготовленная из хлопчатой ткани. Тейпирование, как отдельная процедура, появилось еще в 1970 году. Разработчиком данного метода выступал японский терапевт Кензо Касе. Само устройство представляет собой двухстороннюю ленту, с одной стороны, с клеящим покрытием, для создания которого использовали гипоаллергенный акриловый клей. Если не рассматривать тщательно конструкцию, то эта лента может показаться обычным пластырем, но на деле это далеко не так.

В отличие от обычного пластыря, тейпы достаточно эластичные, из-за чего лента максимально точно повторяет человеческую кожу. Благодаря человеческой температуре, лента может растягиваться до 90%. Благодаря тейпам, врачи могут проводить физиотерапевтические процедуры без неудобств для пациента. Несмотря на свою эластичность, ленты достаточно хорошо фиксируют тот участок тела, на который они нанесены.

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