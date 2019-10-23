Разновидности и особенности музыкальных жанров

Музыка издавна тесно связана с жизнью человека. Даже в древние времена она была частым гостем на любом мероприятии и повседневной жизни. Постепенно, вместе с развитием цивилизации, музыкальные жанры развивались, добавляя новые звучания. Современному человеку предлагают огромное разнообразие жанров, которое можно послушать. Найти новинки музыки 2019 можно на представленном ресурсе.



Современные музыкальные жанры

Сейчас на выбор пользователям предлагают огромное разнообразие различных музыкальных жанров. Рассмотрим каждый из них по-отдельности:

Рок-музыка. Это общее название целого ряда популярных музыкальных направлений. Отличается данная разновидность присутствием гитары и барабанов. Рок является субкультурным явлением. Разделяют на несколько групп: оригинальные, смешанные, перекрестные.

Поп-музыка. Это один из жанров популярной современной музыки. Если разбирать терминологию данного жанра, то некоторые утверждают, что поп-музыка — любая массовая музыка, а другие, что это отдельный жанр с отличительными характеристиками. Основные черты поп-музыки —простота, ритмичность, особый акцент на вокал и пение. Зачастую тексты такого жанра посвящены любовным переживаниям.

Народная музыка. Это неотъемлемая часть любого фольклора страны, которая влияет на культурное и историческое развитие народа. Народная музыка отличается тремя основными характеристиками: непрерывным звучанием, переменчивостью и уникальностью.

Рэп. Достаточно популярный жанр, который отличается ритмичным речитативом. Обычно исполняется под музыку с тяжелыми битами. Очень часто используются с другими жанрами, к примеру с рок-музыкой (рэпкор, альтернативный рок, ню-метал и др.).

Металл. Данный жанр музыки появился в 1970 году и являлся продолжением рок- музыки. Отличительная черта — наличие тяжелых звуковых элементов в композиции.

Джаз. Это отдельная разновидность музыкального искусства, возникшая в конце 19 века. Отличительные черты данного направления — импровизация, уникальное звучание и пр.

Это небольшой список тех музыкальных жанров, которые особо популярны в современном мире. Чтобы услышать все новинки музыки переходят на сайт https://playmusic.kz/.

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