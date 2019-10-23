Автопостинг в социальных сетях: что это за инструмент и какие функции он выполняет?

Современные социальные сети уже давно перестали использовать только для общения. За последние несколько лет данные площадки начали активно использовать в качестве еще одного способа заработка. Именно в этот период и появились профессии блогера и СММ. Чтобы эффективно продвигать себя и свой продукт, на выбор пользователям предлагают массу полезных инструментов, которые позволяют выполнить все работы быстро и с небольшими затратами. Автопостинг инстаграм — удобный инструмент, помогающий настроить продуктивную работу в социальной сети.

Особенности инструмента и его возможности

Инстаграм — это одна из популярнейших социальных сетей, где пользователи выкладывают свои фото и видео. За последнее время данная площадка стала не просто клубом по интересам, но и отличным способом заработка. Блогеры в своих интервью часто говорят, что именно инстаграм помогает им заработать свои миллионы.

К сожалению, из-за активного и быстрого образа жизни, пользователи нерегулярно выкладывают свои посты, тем самым расстраивая свою аудиторию. Сервис отложенного постинга в Инстаграм, Facebook и Вконтакте поможет решить данную проблему, всего за несколько кликов.

Сервис автопостинга помогает выкладывать посты в одно и то же время, а также следить за последующей статистикой. Представленный инструмент позволяет настроить регулярность постов в любой социальной сети. Воспользоваться программой можно с любого тарифа, без каких-либо ограничений. Пользователи могут не переживать о безопасности своих аккаунтов, ведь инструмент работает исключительно через официальные API социальных сетей, тем самым обеспечивая защиту данных.



Интерфейс у программы достаточно простой, поэтому с управлением справиться даже начинающий пользователь. Рабочее окно для удобства разделено на три основные части:

В верхней части установлены кнопки управления. Сюда входят: добавить пост, настройка аккаунтов, черновики, сетка постов.

Справа расположены все посты данного аккаунта.

В левой части список всех работающих аккаунтов.

С помощью автопостинга в инстаграм можно настроить регулярную выкладку постов, тем самым сделав работу эффективнее и продуктивнее.

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