Что такое штабелеры: разновидности и особенности

Сегодня в складских работах активно используют универсальное оборудование — штабелеры. Именно это устройство используют на складах, где хранится груз на поддонах и паллетах. Найти подходящую модель данного оборудования можно например на этом ресурсе https://shtabeler-spb.ru/shtabelery/samokhodnye-shtabelery/sdr-1030.html.
Особенности и технические характеристики устройства
Данный агрегат отличается своей простой конструкцией, при этом практичным функционалом и некоторыми особенностями. Сама комплектация устройства состоит из рамы, шасси, а также системы передвижного типа. Благодаря наличию таких систем, оборудование отличается своей маневренностью и удобством. Штабелеры способны выполнять следующие работы:
В основном данное устройство используют для выполнения складских работ внутри помещения. Кроме того, активно применяют для укладки груза в стеллажные ряды. Подъемный механизм активно используется в помещениях с ровным полом.
Современный ассортимент складской техники, предлагает огромное разнообразие штабелеров. Среди всех моделей выделяют:
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