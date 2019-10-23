Что такое штабелеры: разновидности и особенности

Сегодня в складских работах активно используют универсальное оборудование — штабелеры. Именно это устройство используют на складах, где хранится груз на поддонах и паллетах. Найти подходящую модель данного оборудования можно например на этом ресурсе https://shtabeler-spb.ru/shtabelery/samokhodnye-shtabelery/sdr-1030.html.

Особенности и технические характеристики устройства

Данный агрегат отличается своей простой конструкцией, при этом практичным функционалом и некоторыми особенностями. Сама комплектация устройства состоит из рамы, шасси, а также системы передвижного типа. Благодаря наличию таких систем, оборудование отличается своей маневренностью и удобством. Штабелеры способны выполнять следующие работы:

Поднятие груза на высоту до 5 метров.

Используется для перемещения груза от 500 кг до 2 тонн.

Механизм работает от сети, но может функционировать от аккумуляторной батареи.

В основном данное устройство используют для выполнения складских работ внутри помещения. Кроме того, активно применяют для укладки груза в стеллажные ряды. Подъемный механизм активно используется в помещениях с ровным полом.

Современный ассортимент складской техники, предлагает огромное разнообразие штабелеров. Среди всех моделей выделяют:

Штабелеры самоходного типа. Это устройство, функционирующее за счет электрического привода, гидравлического цилиндра и насоса. Представленный подъемник простой в управлении, потому что практически не требует человеческих затрат. Данное устройство самое эффективное для перемещения различных грузов. Самоходный штабелер с легкостью поднимет до 3,5 тонн на высоту до 5 метров.

Ручные штабелеры. Данное устройство используется в небольших помещениях с невысокими потолками. Ручные подъемники могут поднять до 1000 кг на высоту до 3 метров.

Штабелеры электроподъемные. Представленный агрегат функционирует за счет электрического насоса. Единственный существенный недостаток — чтобы доставить устройство к месту, необходимо его толкать вручную.

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