Нижегородские органы власти отработали почти 3 тысячи запросов граждан через соцсети Общество

Органы власти Нижегородской области отработали почти 3 тысячи запросов граждан, которые обратились через социальные сети. Такие данные приводит ситуационный центр проекта Инцидент-менеджмент в Нижегородской области.

Более 2,6 тысячи запросов граждане прислали через соцсеть Вконтакте.

Около 30% всех отработанных сообщений были по теме дорог: состояние дорожного полотна, ямочный ремонт, обслуживание дорог. Кроме того, основными темами в течение месяца были: благоустройство, тема реформы ТКО (несанкционированные свалки, навалы около контейнерных площадок) и общественный транспорт.

Районами-лидерами по количеству сообщений являются Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Кстовский район и Саров.