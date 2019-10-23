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Общество

Нижегородские органы власти отработали почти 3 тысячи запросов граждан через соцсети

31 октября 2019 12:54  [23] Общество

Органы власти Нижегородской области отработали почти 3 тысячи запросов граждан, которые обратились через социальные сети. Такие данные приводит ситуационный центр проекта Инцидент-менеджмент в Нижегородской области.

Более 2,6 тысячи запросов граждане прислали через соцсеть Вконтакте.

Около 30% всех отработанных сообщений были по теме дорог: состояние дорожного полотна, ямочный ремонт, обслуживание дорог. Кроме того, основными темами в течение месяца были: благоустройство, тема реформы ТКО (несанкционированные свалки, навалы около контейнерных площадок) и общественный транспорт.

Районами-лидерами по количеству сообщений являются Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Кстовский район и Саров.

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