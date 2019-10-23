Мужчина обвиняется в убийстве знакомого в Дзержинске из-за 100 рублей Происшествия

Мужчина обвиняется в убийстве знакомого в Дзержинске из-за 100 рублей. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, 49-летний обвиняемый предстанет перед судом.

По версии следствия, 9 августа 2019 года в дневное время в доме по улице Щорса города Дзержинска нетрезвый обвиняемый в ходе ссоры со знакомым нанес потерпевшему несколько ножевых ранение в живот. От полученных телесных повреждений 45-летний мужчина скончался.

Как полагают следователи СК, погибший заподозрил злоумышленника в краже 100 рублей, в связи с чем оскорбил его фразой, унижающей людей, ранее отбывавших наказание. Это и послужило мотивом совершения противоправного деяния.

Вину в содеянном обвиняемый признал частично, он заключен под стражу. Ранее он был судим, и отбывал наказание в местах лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело направлено в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу.