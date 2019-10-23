"Дом.ru" отдает покупателям в тест умные ТВ-приставки Бизнес

Фото: пресс-служба Дом.ru

Телеком-оператор "Дом.ru" предлагает протестировать ТВ-приставку Movix Pro, чтобы оценить все возможности цифрового ТВ до покупки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В течение 14 дней абонент сможет пользоваться приставкой за 1 рубль, при этом оператор предлагает в период тест-драйва welcome-пакеты каналов, подписки и услугу "управляй просмотром", которая позволяет смотреть передачи, уже вышедшие на ТВ в течение недели. В подарок всем пользователям приставки предлагается более 450 фильмов в каталоге "Попробуй кино" без дополнительной оплаты.

По завершении тестового периода клиент может выкупить приставку или заменить на другое ТВ-оборудование компании. Чтобы пользователь не забыл об окончании тест-драйва, компания направит уведомление по почте или телефону.

С приставки Movix Pro можно запустить на экране телевизора приложения, смотреть каналы и видео в разрешении 4K, если телевизор поддерживает этот формат, пользоваться интерактивными сервисами - ставить эфир на паузу, смотреть передачи, которые уже прошли в эфире, перематывать рекламу в записи. В магазине приложений можно скачать мессенджеры, игры, приложения для соцсетей и многое другое. К миниатюрному устройству через Bluetooth или USB-порт легко подключаются внешние устройства - компьютерная мышь, клавиатура, джойстик, геймпад, веб-камера, наушники или даже акустическая система.

"По данным аналитиков, всего 5% населения России не смотрят телевизор, а те, кто предпочитает цифровое ТВ, мало знают о его возможностях. Тест-драйв - хороший повод, чтобы попробовать современные сервисы: поставить эфир на паузу и ответить на звонок близкого человека, посмотреть передачу, на которую не успеваете с работы, в течение семи дней после выхода в эфир. Если вы любите хороший звук - подключите колонки, а если, наоборот, вашей семье нужна тишина – наушники. Создавая Movix Pro, мы предусмотрели самые разные жизненные ситуации. Познакомьтесь с нашим устройством и убедитесь в этом", - сказала операционный директор пензенского филиала "Дом.ru" Юлия Яшкина.

СПРАВКА:

Movix Pro – цифровая ТВ-приставка с максимальным функционалом, собственная разработка АО "ЭР-Телеком Холдинг", которая превращает телевизор в кинотеатр. Наступают холода и многие семьи возвращаются к экрану. С Movix Pro от "Дом.ru" холодный сезон пролетит незаметно - весело и с пользой.