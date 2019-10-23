Как интересно провести день в Абу-Даби: посещение острова Яс, катание на серфинге, покорение трассы Формулы-1

Абу-Даби можно по праву назвать прекраснейшим и богатейшим городом эмиратов, к тому же он является столицей. Экскурсии в Дубае обязательно включают в себя посещение этого острова. Даже те, кто ни разу не бывали здесь, знают, как выглядит великолепная белая мечеть Шейха Зайда. Она может вместить 60 тысяч человек, туда могут попасть даже не мусульмане. Туристы посещают это место, чтобы полюбоваться уникальным дизайном, мраморными колоннами и золотыми люстрами, огромнейшим ковром, который признан самым большим в мире. В Абу-Даби есть свой Лувр, его спроектировал в свое время француз Жан Нувель. Он расположен в открытом море, каждый желающие может его посетить. Посмотреть там действительно есть на что — представлены не только экспонаты всех эпох, но и полотна известных живописцев, таких как Пикассо, Моне, Гоген и многие другие.

Уникальная природа острова и гоночные трассы

Экскурсия в Абу Даби начнется с посещения острова Яс. Он не оставит равнодушными любителей природы. Здесь высажено огромное количество разных деревьев, в тени которых можно увидеть самых настоящих газелей и ярких птиц — их особенно много весной и осенью, в период перелетов.

Так как вокруг острова господствуют сильные ветра, здесь всегда бывают огромные волны. Поэтому такое место является настоящим раем для серфингистов, которых здесь всегда много. На самом острове Яс есть:

прекрасные отели;

парки развлечений;

торговые комплексы.

Остров известен своими гоночными трассами. Особенно знаменита одна из них — трасса для Формулы-1, она имеет множество опасных поворотов и к тому же закручена против часовой стрелки. Осилить ее может только опытнейший пилот. В парке развлечений «Мир Феррари» на этом же острове создан ее аналог в миниатюре, специально для любителей гонок.

Преимущества экскурсии на остров Яс

Именно эта экскурсия, которая проводится в утреннее время, является самой познавательной. Она, как никакая другая, дает туристам представление о Дубае.

Здесь можно увидеть контрасты: рыбацкие деревушки плавно переходят в прекраснейшие коттеджные поселки, а затем сменяются огромными блестящими на солнце небоскребами.

На въезде в Абу-Даби туристам показывают старинную сторожевую башню, которой уже более 200 лет. Ее близнец разрушился от времени и унесен в море. Неподалеку есть еще одна достопримечательность — сложнейшая в мире конструкция. Это Мост Шейха Зайда, созданный по проекту женщины-архитектора.

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