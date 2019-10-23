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Общество

Нижегородская епархия планирует построить 10 новых часовен в Нижегородской области

31 октября 2019 15:18  [72] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская епархия планирует построить десять новых часовен в Кстовском и Дальнеконстантиновском районах Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона 31 октября 2019 года.

Имущественный совет одобрил передачу земельных участков в Кстовском районе: в д. Слопинец около д.18а (49 кв.м., объем инвестиций - 4 млн рублей), в д. Абатурово около д.9 (16 кв.м. - 500 тысяч рублей), в с. Выездное в 83 м северо-восточнее д.43 (100 кв.м. - 4 млн рублей).

В Дальнеконстантиновском районе: в д.Выползово в 155 м северо-восточнее д.11 (100 кв.м. - 4 млн рублей), в д. Ключищи в 50 м юго-западнее д.10 (100 кв.м. - 4 млн рублей), в д. Княгиновка в 50 м северо-восточнее д.31 (100 кв.м. - 4 млн рублей), в д. Малое Терюшево в 35 м северо-восточнее д.54 (100 кв.м. - 4 млн рублей), в п. Кривая Грань в 60 м юго-восточнее д.2 (100 кв.м. - 4 млн рублей), в д. Токариха в 20 м юго-западнее д.7 (100 кв.м. - 4 млн рублей), в с. Старое поле в 15 м юго-западнее д.6 (100 кв.м. - 4 млн рублей).

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