Автомобиль арестован у жителя Дзержинска из-за долгов за отопление и горячую воду Общество

Автомобиль марки "Ford" арестован у жителя Дзержинска из-за долгов за отопление и горячую воду. Как сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", 30 октября 2019 года был организован рейд совместно со службой судебных приставов. Причиной таких мер послужили долги мужчины в размере 100 тысяч рублей.

Сейчас машина помещена на штрафную стоянку. В случае неоплаты долга в течение 10 дней, транспортное средство будет реализовано через специализированную организацию, а средства, полученные от ее продажи направлены на оплату долга.

В 2019 году Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил в суд более 20 тысяч заявлений на вынесение судебных приказов в отношении жителей-должников за отопление и горячую воду. В службу судебных приставов, банки, пенсионный фонд и работодателям направлено порядка 35 тысяч исполнительных документов, включая повторное направление исполнительных документов для принудительного взыскания.

Общая сумма просроченного долга за отопление и горячую воду жителей Дзержинска, по состоянию на 29 октября 2019 года составляет 856 млн рублей. Энергетики применяют целый комплекс мероприятий для ее снижения. В частности, еженедельно проводятся совместные рейды со службой судебных приставов по квартирам должников в Дзержинске и Кстове.

"Наличие в квитанции ЕРКЦ сведений о долге за отопление и горячую воду – первый тревожный знак для жителя. Если он не предпримет действий по оплате задолженности, то есть не погасит ее полностью или не заключит соглашение о реструктуризации, наша компания подает на него в суд. Когда судебный приказ уже вынесен и передан в соответствующие органы для исполнения, мы, со своей стороны, уже не можем помочь клиенту в решении вопроса погашения долга", - подчеркнул директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

После вынесения судебного приказа неплательщики обязаны оплатить, помимо самого долга, пени, госпошлину и исполнительский сбор службы судебных приставов в размере 7% от общей суммы долга. В итоге "долговой" платеж увеличится в среднем в 1,5 раза. При этом Жилищный кодекс РФ предусматривает солидарную ответственность: если в квартире, помимо собственника (нанимателя), зарегистрированы другие жители, то они должны оплачивать коммунальные услуги и погашать долги наравне с собственником помещения, причем независимо от того, проживают ли они в квартире фактически.