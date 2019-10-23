"Altro coro" выступит в Нижегородской консерватории 1 ноября Культура и отдых

Ансамбль современной хоровой музыки "Altro coro" (РАМ им. Гнесиных, Москва, руководитель Александр Рыжинский) выступит на сцене Большого зала Нижегородской консерватории 1 ноября 2019 года в рамках V Всероссийского хорового фестиваля им. Л.К. Сивухина "Персоны. Приношение мастеру". Коллектив исполнит музыку композиторов XX-XXI века, сообщили в информационной службе ННГК им. М.И.Глинки.

В составе "Другого хора", что в переводе с итальянского и означает "Altro coro", основанного в 2010 году, одни из лучших студентов-дирижёров академии музыки им. Гнесиных. Своих будущих артистов Александр Рыжинский замечает ещё на вступительных экзаменах, отмечая у них гармоничное сочетание слуха, голоса и мышления. Талантливые студенты с интересом осваивают сложную, совершенно не похожую на привычную для рядового слушателя хоровую музыку. Перед коллективом стоит высокая задача исполнения тончайших звуковых оттенков музыки и донесение до публики замысла произведений, написанных нашими современниками.

"Altro coro" исполняет сочинения композиторов XX-XXI в.: Шенберга, С. Губайдулиной, А. Шнитке, А. Пярта, Л. Даллапикколы, Л. Берио, Л. Ноно и др., многие из них прозвучали в России впервые. Такой репертуар выбран не случайно. Одна из главных задач коллектива — пропаганда неизвестных в России хоровых и вокально-ансамблевых сочинений. А обращаясь к сочинениям, написанным нашими современниками и их близкими предшественниками, ансамбль поднимает и другую проблему — проблему исполнения современной хоровой музыки.

Ансамбль является лауреатом восьми международных конкурсов — фестиваля современной хоровой музыки "Canti veris Praga" (Чехия, 2012, 2014), Международного хорового конкурса-фестиваля имени А. Брукнера (Австрия, 2013), Международного хорового конкурса-фестиваля имени Ф. Шуберта (Австрия, 2014), Международного хорового конкурса-фестиваля им. И. Брамса (Германия, 2015); Всемирных хоровых игр (Россия, 2016 г.; ЮАР, 2018 г.), Международного конкурса чемпионов "Grand Prix of Nations" (Германия, 2017). По состоянию на август 2019 года, "Altro coro" занимает 6 место в Мировом рейтинге лучших хоров мира Interkultur.

СПРАВКА:

Александр Сергеевич Рыжинский - проректор по стратегическому развитию профессионального музыкального образования РАМ им. Гнесиных, лауреат премии правительства РФ, доктор искусствоведения, профессор окончил дирижерско-хоровой факультет Российской академии музыки им. Гнесиных в 2005 году, аспирантуру — в 2008-м. Имеет Благодарность министра культуры РФ за большой вклад в развитие отечественной культуры (2015). Является членом редколлегии журнала "Дом Бурганова. Пространство культуры". Автор более 50 публикаций, посвящённых проблемам современной хоровой музыки.

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