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Бизнес

Минизавод по холодной штамповке металла построят в Дзержинске

31 октября 2019 17:13  [58] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Минизавод по холодной штамповке металла построят в Дзержинске. Об этом стало известно в ходе заседания Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 31 октября 2019 года.

Инвестору - "ПКФ Ардманол" для реализации проекта предоставлен участок площадью 26 тысяч кв.м.. Компания на этом участке планирует за 16 месяцев построить производственный комплекс механической обработки металлических изделий.

Предполагаемый объем инвестиций составляет 296,5 млн рублей.

"Участок давно находится в инвестиционной зоне. Сейчас нашёлся инвестор готовый организовать там производство по холодной штамповке металла. Это мини-предприятие, которое позволяет достаточно эффективно работать на рынке", - сказал заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Александр Кононов.

Участок, который просил инвестор, нужно было отделить от участка большего размера, поэтому "ПКФ Ардманол" предложили объединиться с другим инвестором и получить в участок в пользование полностью. Руководство компании согласилось.

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