Нижегородская область вошла в число лидеров рейтинга инновационного развития регионов России Общество

Нижегородская область вошла в число лидеров рейтинга инновационного развития регионов России Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Результаты озвучил в четверг на пресс-конференции в ТАСС директор Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Леонид Гохберг.

"Ключевая интрига этого рейтинга - это лидеры шестого рейтинга, здесь представлены топ-10 регионов. Я с удовольствием перечисляю - это Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Томская, Нижегородская, Московская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская и Калужская области. Собственно, я бы сказал, что в этом рейтинге нет каких-то больших удивительных открытий", - сказал Леонид Гохберг.

"Не столько принципиально важно, как кто-то переместился с одного места на другое. Важно, что регионы основные, играющие центральную роль в развитии инновационной сферы, в развитии технологий, образования, цифровой экономики сохраняют свои позиции, развивают эти позиции", - добавил он.

Все регионы России разделены на четыре группы, которые характеризуют социально-экономические условия инновационной деятельности, ее результативность, научно-технический потенциал и качество инновационной политики региональных органов власти.

В Нижегородской области наиболее развита экспортная активность. В эту группу также входит Санкт-Петербург и Москва.

"Для Нижегородской области инновационное развитие является необходимым условием для обеспечения экономического роста в целом. Ставка делается на сферы образования и науки, поддержку высокотехнологичных областей промышленности, IT-сектор", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В регионе выстроена система поддержки инновационных проектов – от бизнес-инкубаторов и технопарков до грантов на запуск серийного производства. Для этого мы активно сотрудничаем с федеральными институтами развитиями, в частности, с Фондом содействия инновациям. Только в 2019 году регион планирует получить около 250 млн рублей на поддержку нижегородских инновационных стартапов на разных стадиях", - добавил он.

"Как раз сегодня у нас проходит региональный этап конкурса "Умник-2019". Победители конкурса получат гранты в размере 500 тысяч рублей на развитие своих проектов. Кроме того, в этом году было заключено соглашение об открытии представительства фонда "Сколково" в технопарке "Анкудиновка". Более 30 нижегородских компаний уже стали участниками проекта", - пояснил глава области.

"Регион максимально активно использует все возможности национальных проектов для развития инновационных отраслей экономики. Именно в Нижегородской области создается один из первых в стране пяти Научно-образовательных центров, который позволит укрепить связи между образованием, наукой и производством. В состав нижегородского центра уже заявились почти 30 участников, ведется работа более чем по 160 проектам. Деятельность НОЦ еще более укрепит статус региона как одного из инновационных центров страны", - отметил Глеб Никитин.

СПРАВКА:

В основе рейтинговых оценок лежит оригинальная система количественных и качественных показателей инновационного развития регионов, которая опирается на результаты многолетних исследований НИУ ВШЭ, подчеркнули в вузе. Рейтинг инновационного развития субъектов РФ формируется экспертами Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 2012 года. Он построен на основе четырех субиндексов, которые характеризуют социально-экономические условия инновационной деятельности, ее результативность, научно-технический потенциал и качество инновационной политики региональных органов власти.