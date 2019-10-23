Нижегородцы смогут протестировать себя на предпринимательские способности Общество

Нижегородцы смогут протестировать себя на предпринимательские способности. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В регионе стартовала образовательная программа по предпринимательству "Мой бизнес" в рамках проекта "Популяризация предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Проект "Мой бизнес" поможет и тем, кто хочет стать предпринимателем, но не знает, с чего начать, и тем, кто уже приступил к реализации своей идеи. Важно, что большое внимание проект уделяет молодежи. Более 2 тысяч нижегородцев от 14 до 17 лет смогут пройти обучение основам предпринимательства. Будут организованы и очные и заочные занятия, ребята будут выполнять домашние задания, а в конце обучения их ждет защита настоящего бизнес-проекта, который они подготовят за это время. Обучение будет организовано как в Нижнем Новгороде, так и в районах области", - сообщил губернатор.

Более взрослой аудитории будут предложены программы наставничества. Наставников получат не менее 200 человек, ими станут успешные предприниматели и финалисты проекта Лидеры России. Каждый ментор будет напрямую работать со своим "подшефным", проводить консультации, курировать развитие проекта.

"Также все желающие смогут принять участие в конкурсе бизнес-идей. Проекты, проанализируют и оценят представители реального сектора экономики, лидеры отраслей, соответствующих профилю проектов. Авторы лучших идей получат содействие в реализации своих проектов", - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, 10 самых перспективных бизнес-идей получат поддержку Ассоциации развития кластеров и технопарков России.

"Ассоциация развития кластеров и технопарков России выступает в роли партнера данного проекта. Мы берем на себя обязательства в течение года оказывать менторскую поддержку авторам лучших бизнес-идей, оказывать содействие по их внедрению в реально действующие промышленные цепочки, проводить консультации с предпринимателями. Причем речь идет о компаниях, действующих не только на территории Нижегородской области, но и по всей России", – сказал директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

Участие в проекте - бесплатное, для этого необходимо зарегистрироваться на специально созданном для этого портале до 10 ноября и пройти тестирование.

Выпускники проекта встретятся на итоговом форуме "Перспективы бизнеса", который состоится в начале декабря в технопарке "Анкудиновка".

Проект реализует министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с Агентством по развитию кластерной политики Нижегородской области.