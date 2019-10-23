Спектакль из отрывков ярких произведений режиссёра Бориса Наравцевича покажут в нижегородском ТЮЗе
Спектакль из отрывков ярких произведений режиссёра Горьковского театра юного зрителя (с 1970 по 1986 гг), народного артиста РСФСР Бориса Наравцевича покажут в театре 12 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ТЮЗа.
В августе режиссёру могло исполниться 95 лет.
Спектакль будет состоять из отрывков наиболее ярких спектаклей периода работы Бориса Наравцевича: "Двенадцатая ночь", "Дикая собака Динго", "Три сестры", "Ревнивая к себе самой", "Виндзорские насмешницы", "Мещанин во дворянстве", "Сон в летнюю ночь", "Любовь к одному апельсину", "Дама с собачкой", "Песнь о Данко".
Режиссёром постановки выступила дочь Бориса Наравцевича, заслуженная артистка России Елена Фирстова.
В подготовке спектакля активное участие приняли артисты, которые играли в этих постановках в то время.
"Артисты старшего поколения взялись передать молодым то главное, что сохранила их память о спектаклях. Таким образом, сообща, по крупицам восстанавливаются мизансцены, интонации, вводятся бережно сохраненные музыкальные записи", - пояснили в пресс-службе.
По замыслу Елены Фирстовой, в результате должен сложиться портрет режиссера.
СПРАВКА:
Борис Абрамович Наравцевич родился 18 августа 1924 года в Перми. В 1947 году окончил Школу-студию при Ленинградском Большом драматическом театре им. М. Горького. Проходил режиссёрскую стажировку у Товстоногова.
За 15 лет работы в Горьковском ТЮЗе поставил более 40 спектаклей, на которые всегда был полный зал. Это время в истории театра называется "эпохой Наравцевича".
С 1971 года преподавал в Горьковском театральном училище.
Умер 6 августа 1986 года, похоронен на кладбище "Марьина Роща".
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