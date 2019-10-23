Спектакль из отрывков ярких произведений режиссёра Бориса Наравцевича покажут в нижегородском ТЮЗе Культура и отдых

Спектакль из отрывков ярких произведений режиссёра Бориса Наравцевича покажут в нижегородском ТЮЗе

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Спектакль из отрывков ярких произведений режиссёра Горьковского театра юного зрителя (с 1970 по 1986 гг), народного артиста РСФСР Бориса Наравцевича покажут в театре 12 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ТЮЗа.

В августе режиссёру могло исполниться 95 лет.

Спектакль будет состоять из отрывков наиболее ярких спектаклей периода работы Бориса Наравцевича: "Двенадцатая ночь", "Дикая собака Динго", "Три сестры", "Ревнивая к себе самой", "Виндзорские насмешницы", "Мещанин во дворянстве", "Сон в летнюю ночь", "Любовь к одному апельсину", "Дама с собачкой", "Песнь о Данко".

Режиссёром постановки выступила дочь Бориса Наравцевича, заслуженная артистка России Елена Фирстова.

В подготовке спектакля активное участие приняли артисты, которые играли в этих постановках в то время.

"Артисты старшего поколения взялись передать молодым то главное, что сохранила их память о спектаклях. Таким образом, сообща, по крупицам восстанавливаются мизансцены, интонации, вводятся бережно сохраненные музыкальные записи", - пояснили в пресс-службе.

По замыслу Елены Фирстовой, в результате должен сложиться портрет режиссера.

СПРАВКА:

Борис Абрамович Наравцевич родился 18 августа 1924 года в Перми. В 1947 году окончил Школу-студию при Ленинградском Большом драматическом театре им. М. Горького. Проходил режиссёрскую стажировку у Товстоногова.

За 15 лет работы в Горьковском ТЮЗе поставил более 40 спектаклей, на которые всегда был полный зал. Это время в истории театра называется "эпохой Наравцевича".

С 1971 года преподавал в Горьковском театральном училище.

Умер 6 августа 1986 года, похоронен на кладбище "Марьина Роща".