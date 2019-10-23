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Общество

Нижегородцы предложили ряд решений по развитию территории Кремля

31 октября 2019 19:02  [1] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первая сессия по проектированию концепции Кремля состоялась в Нижнем Новгороде 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Участники обсудили, каким станет Кремль в ближайшем будущем, какие смыслы несёт этот важный исторический объект сейчас и каким значением может быть наделён, став новым городским пространством.

Предлагалось создать внутри территории Кремля отдельный музейный квартал, устроить тихую зону в труднодоступном сейчас Губернаторском саду, определить локации для семейно-детского досуга и для проведения мероприятий, соединить пешеходным мостом склоны над Ивановским съездом, а в арках вдоль стены разместить мини-мастерские нижегородских ремесленников. Эти и другие предложения будут рассмотрены и учтены в разработке концепции и при проектировании.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин отметил, что Нижегородский кремль, несомненно, нуждается в обновлении, в грамотном переосмыслении, но очень важно сохранить его историческую ценность и значимость.

Проектная сессия по разработке концепции развития Нижегородского кремля и Кремлёвского бульвара стала первой встречей цикла мероприятий с участием общественности. Нижегородцев ждут опросы, глубинные интервью и новые проектные сессии, которые позволят жителям города принять активное участие в формировании будущего этого городского пространства.

Инициатором и организатором сессии выступило правительство Нижегородской области.

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