Праздничная программа состоится в день рождения ТРК "Небо" 4 ноября Общество

ТРК "Небо" отметит свой день рождения 4 ноября праздничной программой и финалом акции "Деньги прямо с НЕБА". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

Насыщенная программа начнется в 13:00 с танцевального турнира по игре JUST DANCE-2019. Зарегистрировавшись, участники смогут проявить свои танцевальные таланты, максимально точно повторив движения на экране, и побороться за главный приз в 20 тысяч рублей наличными.

Организаторы разделят всех участников на две основные возрастные категории: от 6 до 13 лет - детский турнир, от 14 лет и далее — турнир для взрослых. В перерывах между соревнованиями на сцене выступят представители сообщества любителей игры и профессиональные игроки JUST DANCE.

В этот же день, 4 ноября, гостей праздника ждет развлекательная программа, а также множество ценных подарков и сюрпризов. Музыкальную поддержку мероприятию обеспечат барабанное шоу BW Drum Show и кавер-группа Black Ties.

Вниманию нижегородцев будут представлены номера от шоу-балета "Лунные пантеры" и команды Slackline, которые пройдут по канату на высоте 20 метров. В центральном атриуме ТРК "Небо" планируется множество отдельных зон разнообразных активностей и развлечений.

"Некоторые секреты уже раскрыты, но в день праздника будут и сюрпризы", - сообщают организаторы.

Для любителей фотографироваться приготовлены стильные фотозоны, а персонажи из фрик-шоу Peasok помогут сделать фото уникальными. Фотозона Bullet Time удивит необычными живыми снимками всех желающих. Самым юным покупателям "Небо" подарит красочный аквагрим и бесплатную сахарную вату. А еще в этот день гости комплекса смогут рассказать всем за что они любят ТРК "Небо" и получить за это угощение.

Апофеозом праздничного дня станет долгожданный финал акции "Деньги прямо с НЕБА" с розыгрышем множества ценных подарков от салонов, бутиков и ресторанов ТРК "Небо". Главный приз акции, за который поборются более трех тысяч участников, - 50 тысяч рублей наличными. Розыгрыш начнется в 16:00.

"Торгово-развлекательный комплекс "Небо" целый год готовился к этому важному дню и приглашает всех нижегородцев и гостей города к себе на праздник. Будет очень весело!", - говорится в сообщении.