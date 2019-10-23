Первые 10 новых контейнерных площадок установили в Городце Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Первые 10 новых контейнерных площадок установили в Городце. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров 31 октября провел в Городце выездное совещание по вопросу установки этих контейнерных площадок. Он проверил, как идет обустройтсво новых мест складирования отходов.

Новые площадки - это модульные системы, каждая из которых обозначена информационной табличкой: зеленая - для контейнера с пищевыми отходами, желтая - для контейнера под раздельное накопление отходов и белая - для крупногабаритного мусора.

"Модульную систему мы предложили для того, чтобы муниципалитетам было удобно собирать площадки. Это своего рода конструктор: можно добавить модуль при необходимости, а можно и убрать", - сказал министр.

"Сегодня мы увидели первые результаты, лично меня они порадовали. Площадки сделаны в соответствии с одним из типовых проектов", - добавил он.

В этом году по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина из регионального бюджета муниципалитетам было выделено около 400 млн рублей на обустройство контейнерных площадок и закупку для них контейнеров.

"Отметим, что создание мест размещения отходов является одной из задач национального проекта "Экология", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что региональное министерство экологии разработало 33 типовых проекта контейнерных площадок, в соответствии с которыми и должны быть обустроены места размещения отходов. Один из проектов с улучшенным дизайном предназначен для обустройства контейнерных площадок на туристических маршрутах. Четыре таких площадки с новыми контейнерами установят в музейном квартале Городца.

"Хочу поблагодарить правительство Нижегородской области за эту программу, поскольку своими силами муниципалитеты не справились бы с этой задачей. В Городецком районе до 1 декабря будет изготовлено и установлено 115 контейнерных площадок. Они изменяют облик города в лучшую сторону. Мы с удовольствием будем участвовать в программе и в следующем году, поскольку нам необходимо установить еще порядка 300 площадок", - приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности главы администрации Городецкого района Александра Кудряшова.

В пресс-службе добавили, что в Городце ждут поставки 60 контейнеров для ТКО, 60 контейнеров для раздельного накопления отходов и 50 бункеров для крупногабаритных отходов, которые также были закуплены на средства, выделенные из регионального бюджета.

Всего в Нижегородской области в 2019 году планируется обустроить более 3 тысяч контейнерных площадок и закупить более 5,3 тысячи зеленых и 2,26 тысячи желтых контейнеров, а также 484 бункера для крупногабаритного мусора. Продолжить программу поддержки муниципалитетов планируется и в 2020 году.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил обеспечить в области эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.