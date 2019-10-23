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Происшествия

Нижегородская ИК заставила лишенного прав осужденного работать водителем

01 ноября 2019 10:47  [62] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Прокуратура выявила в действиях администрации одной из нижегородских колоний нарушения, которые выразились в противоречии наказанию осужденному. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В пресс-службе пояснили, что в колонии строгого режима отбывал наказание мужчина, которого решением суда лишили водительских прав на три года. Между тем, администрация исправительного учреждения трудоустроила его трактористом, "что напрямую противоречит порядку исполнения наказания, назначенного по приговору суда".

Выявив это нарушение, прокуратура внесла представление в адрес администрации исправительной колонии.

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