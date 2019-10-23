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Политика

"Народное единство и наши совместные усилия будут надежной основой для достижения успехов и побед", - Евгений Лебедев

04 ноября 2019 09:21  [27] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем народного единства.

"Этот праздник - дань памяти о событиях 1612 года, когда сформированное у стен Нижегородского кремля народное ополчение под предводительством земского старосты Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского выступило на защиту Москвы от иноземных захватчиков. Под девизом "Купно за едино" был проделан настоящий путь доблести и славы, путь, который привел к независимости и сплочению Российского государства.

Ежегодно с 2001 года в Нижегородской области проводится акция "Алтарь Отечества", целью которой является привлечение внимания молодежи к духовным ценностям Родины, героическому прошлому страны и Нижегородского края. Эта кампания в память о доблести и славе ополченцев зародилась в городе Балахна, родине Козьмы Минина, и сейчас переросла в важнейшую межрегиональную патриотическую акцию "Алтарь Отечества".

Убежден, что народное единство и наши совместные усилия будут надежной основой для достижения успехов и побед на благо Нижегородской области и всей России", - говорится в поздравлении.

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