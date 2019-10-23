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Культура и отдых

Программа, где детей научат расписывать витражные стекла, состоится в ЦУМе 2 ноября

01 ноября 2019 12:27  [57] Культура и отдых

Программа, где детей научат расписывать витражные стекла, состоится в ЦУМе 2 ноября. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ЦУМа.

"ЦУМ приглашает всех желающих 2 ноября в 14:00 в Мастерскую Винтика и Скрепочки. Участников этого познавательного мероприятия ждет интеллектуально-развлекательная программа, общение с приглашёнными гостями и памятные призы", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия детей научат рисованию на стекле. А еще ребят ждет интерактивная программа и розыгрыш билетов в цирк.

"На прошедшей школе художника был настоящий ажиотаж. Желающих нарисовать картину было так много, что мы решили повторить "художественное" мероприятие и в дальнейшем проводить такие мастер-классы на регулярной основе. Мы поняли, что детям очень нравится быть художниками. В этот раз мы порадуем детей росписью витражных стекол. Думаю, такое занятие понравится ребятам", - сказала директор по связям с общественностью ТЦ "ЦУМ" Дарья Филина.

После мероприятия для участников организуют детскую дискотеку.

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