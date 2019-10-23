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Общество

Маршрут трамвая №11 закроют на полгода в Нижнем Новгороде

01 ноября 2019 12:38  [59] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Маршрут трамвая №11 закроют на полгода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Этот трамвай следует от остановки "Благовещенская площадь" до пункта "Черный пруд".

Закрытие маршрута обусловлено низким пассажиропотоком.

Как пояснили в департаменте, трамвай перестанет курсировать с 5 ноября 2019 года до 27 апреля 2020 года.

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