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Маршрут трамвая №11 закроют на полгода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.
Этот трамвай следует от остановки "Благовещенская площадь" до пункта "Черный пруд".
Закрытие маршрута обусловлено низким пассажиропотоком.
Как пояснили в департаменте, трамвай перестанет курсировать с 5 ноября 2019 года до 27 апреля 2020 года.
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