Маршрут трамвая №11 закроют на полгода в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Маршрут трамвая №11 закроют на полгода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Этот трамвай следует от остановки "Благовещенская площадь" до пункта "Черный пруд".

Закрытие маршрута обусловлено низким пассажиропотоком.

Как пояснили в департаменте, трамвай перестанет курсировать с 5 ноября 2019 года до 27 апреля 2020 года.