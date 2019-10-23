Дубы в селе Дубрава Нижегородской области высадили в преддверии 75-летия Великой Победы Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Дубы в селе Дубрава Дальнеконстантиновского района Нижегородской области высадили в преддверии 75-летия Великой Победы. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Аллею Памяти благоустроили в рамках программы поддержки местных инициатив.

По проекту был реконструирован памятник героям Великой Отечественной войны, на гранитных плитах которого высечены имена жителей Дубравского сельсовета, которые не вернулись с фронта. Местные жители приняли активное участие в закладке Аллеи Памяти - в преддверии празднования 75-летия Великой Победы было посажено 75 молодых дубов. Общая стоимость проекта, с учетом областной субсидии, вклада местного бюджета, спонсоров и жителей, составила всего около 2 млн рублей.

Также в парке появилась необычная конструкция: фотозона в виде слова "ДОБРО".

Всего в Нижегородской области в 2019 году по программе поддержки местных инициатив будет реализовано почти 600 проектов, из них 46 объектов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

Напомним, прием заявок от муниципальных образований на 2020 год будет осуществляться в декабре 2019 года, а конкурсный отбор планируется провести в первом квартале следующего года. Последовательно: сначала глава поселения проводит собрания граждан, на которых определяются приоритетные для поселения проблемы, определяется сумма, которую население готово собрать для софинансирования проекта. Выбирается инициативная группа, которая совместно с работниками органов местного самоуправления поселений готовят комплект документов для участия в конкурсе на получение субсидий из областного бюджета.