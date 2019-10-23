Сотрудники АПЗ приняли участие в международной выставке "Expo Coating Moscow" Общество

Фото: пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина"

Сотрудники Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина (АПЗ) приняли участие в XVII международной выставке материалов и оборудования гальванических производств "Expo Coating Moscow". Об этом сообщили в пресс-службе завода.

В выставочных павильонах более 85 компаний из России и зарубежных стран представили широкий ассортимент гальванического оборудования, покрытий и материалов.

Сотрудники АПЗ (начальник цеха №16 Сергей Кулешов, начальник техбюро Марина Прохорова, инженер-технолог Анастасия Захарова) участвовали в выставке 12-й раз. По итогам посещенных ранее экспозиций на АПЗ внедрены инновационные гальванические процессы, материалы и оборудование (бесцианистое меднение стали и медных сплавов, блестящее никелирование и меднение, композиции для обезжиривания деталей, гальванические барабаны, толщиномер и другое).

"И в этот раз мы нашли много интересного. Например, отечественные выпрямительные агрегаты, которые не производились с советских времен. Появилась возможность заменить ими дорогие электронные источники питания, которые не выдерживают длительную эксплуатацию в условиях гальванического производства", – рассказал Сергей Кулешов.

"В нашу задачу входило изучение новых химических материалов. С гостями и участниками мы обсуждали вопросы по фильтрации электролитов, процессов химического и ультразвукового обезжиривания, травления, осветления, окрашивания анодного покрытия алюминия. Получили большой объем полезной информации", - поделилась впечатлениями Марина Прохорова.

По результатам выставки на Арзамасском приборостроительном заводе готовится план по проведению опытных работ и внедрению новых процессов (химического никелирования, блестящего серебрения, твердого хромирования), составов (для защиты от коррозии деталей из меди и ее сплавов, консервации при межоперационном хранении деталей из стали), а также предложение о поставке лабораторного оборудования для экспресс-анализа электролита твердого хромирования.