Сотрудники АПЗ приняли участие в международной выставке "Expo Coating Moscow"

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Сотрудники Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина (АПЗ) приняли участие в XVII международной выставке материалов и оборудования гальванических производств "Expo Coating Moscow". Об этом сообщили в пресс-службе завода.
В выставочных павильонах более 85 компаний из России и зарубежных стран представили широкий ассортимент гальванического оборудования, покрытий и материалов.
Сотрудники АПЗ (начальник цеха №16 Сергей Кулешов, начальник техбюро Марина Прохорова, инженер-технолог Анастасия Захарова) участвовали в выставке 12-й раз. По итогам посещенных ранее экспозиций на АПЗ внедрены инновационные гальванические процессы, материалы и оборудование (бесцианистое меднение стали и медных сплавов, блестящее никелирование и меднение, композиции для обезжиривания деталей, гальванические барабаны, толщиномер и другое).
"И в этот раз мы нашли много интересного. Например, отечественные выпрямительные агрегаты, которые не производились с советских времен. Появилась возможность заменить ими дорогие электронные источники питания, которые не выдерживают длительную эксплуатацию в условиях гальванического производства", – рассказал Сергей Кулешов.
"В нашу задачу входило изучение новых химических материалов. С гостями и участниками мы обсуждали вопросы по фильтрации электролитов, процессов химического и ультразвукового обезжиривания, травления, осветления, окрашивания анодного покрытия алюминия. Получили большой объем полезной информации", - поделилась впечатлениями Марина Прохорова.
По результатам выставки на Арзамасском приборостроительном заводе готовится план по проведению опытных работ и внедрению новых процессов (химического никелирования, блестящего серебрения, твердого хромирования), составов (для защиты от коррозии деталей из меди и ее сплавов, консервации при межоперационном хранении деталей из стали), а также предложение о поставке лабораторного оборудования для экспресс-анализа электролита твердого хромирования.
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